В Киеве возле кинотеатра "Киевская Русь" горит здание (фото)

21:44, 23 февраля 2015
Киев
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По данным журналистки, горит старый нежилой дом.

Пожежа біля

В Киеве на улице Артема возле кинотеатра "Киевская Русь" произошел пожар.

Об этом сообщает журналистка Любовь Багатская на своей странице в Twitter.

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"Горит старый нежилой дом. 4 пожарные машины, скорая", - написала она.

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