В Киеве возле кинотеатра "Киевская Русь" горит здание (фото)
21:44, 23 февраля 2015Киев
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По данным журналистки, горит старый нежилой дом.
Пожар возле "Киевской Руси" / @LyubovKapitoxa
В Киеве на улице Артема возле кинотеатра "Киевская Русь" произошел пожар.
Об этом сообщает журналистка Любовь Багатская на своей странице в Twitter.
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"Горит старый нежилой дом. 4 пожарные машины, скорая", - написала она.
На вулиці Артема, біля кінотеатру "Київська Русь", горить старий нежитловий будинок. 4 пожежні автівки, швидка... pic.twitter.com/K7coztajlO
— Lyubov Bagats'ka (@LyubovKapitoxa) February 23, 2015
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