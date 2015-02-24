У пассажира киевского метро изъяли гранату

В Киеве на станции метро «Харьковская» работники милиции изъяли у пассажира гранату.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве, инспектор отдела общественной безопасности линейного управления в метрополитене совместно с кинологом во время несения службы на станции «Харьковская» обратили внимание на подозрительного мужчину с большими спортивными сумками.

Служебная собака стала обнюхивать багаж пассажира. Сотрудники милиции попросили мужчину пройти в комнату милиции. В присутствии двух понятых он продемонстрировал содержание сумок. Среди личных вещей милиционеры обнаружили гранату РГД-5 и нож. 20-летний уроженец Сумской области объяснил, что гранату он нашел и решил использовать во время рыбалки.

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Граната и нож была изъята и направлены на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД Украины в городе Киеве.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.