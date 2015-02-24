В 23 парках Киева планируют установить Wi-Fi и камеры видеонаблюдения

Столичные власти пообещали облагородить 23 зеленые зоны столицы ко Дню города и сделать их комфортными для отдыха киевлян, сообщает Сегодня.

"Мы не просто хотим почистить парки и подстричь кусты. В концепцию обновления столичных зеленых зон входит их полное переосмысление. Мы восстановим или проведем освещение всех запланированных к работе парков, оборудуем парковочные места возле них, установим wi-fi, кнопки тревоги, полностью укомплектуем детские и спортивные территории, установим камеры видеонаблюдения. Обязательно оборудуем питьевые фонтаны и поставим туалеты. Работать такие парки будут 7 дней в неделю и до самой поздней ночи. И самое главное – они останутся в городской собственности. Сколько бы денег в них не вложили инвесторы, они только будут иметь право на некую рекламу или бизнес. Все парки будут принадлежать общественности", – рассказал о проекте заместитель главы КГГА Павел Рябикин.

Управлять всеми столичными парками будет отдельное коммунальное предприятие "Центр развития городской среды". Обещают, что все свои решения организация будет принимать, согласовав их с самими киевлянами, то есть, важные вопросы по переоборудованию парка, его насыщенности будут выноситься на городские слушания. Кто станет во главе КП, пока не известно. Мэрия огласила конкурс на должность директора Центра. Побороться за место "директора" столичных парков приглашают всех желающих, кто не страшится запачкать руки в земле и имеет свое видение парков будущего.

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Облагородить первыми обещают парковую зону на Трухановом острове, парк им. Пушкина и "ДШК" неподалеку от метро "Черниговская". За остальные возьмутся попозже.

В частности, КГГА планирует восстановить такие парки: Центральный парк культуры и отдыха "Крещатый"; "Владимирская горка"; Наводницкий парк; Голосеевский парк им. Рыльского; Мариинский парк; Городской сад; "Нивки"; "Орлятко"; Соломенский ландшафтный лесопарк им. Пушкина; Сырецкий парк; Печерский ландшафтный парк; Парк им. Шевченко; Всеукраинский парк "Памяти бойцов за Свободу и Независимость Украины"; "Березовый Гай"; "Оболонь"; "Партизанской славы"; "Юность"; "Победа"; "Отрадный"; "ДШК"; "Киото"; Труханов остров.

На первые три уже в этом году мэрия готова истратить 30 млн. грн. бюджетных денег. Чиновники уверяют, что это только часть необходимых средств. Намного больше в столичные зеленые зоны готовы вложить инвесторы, как отечественные, так и зарубежные. Сброситься на восстановление киевских парков уже согласились посольства: Турции, Китая, Туркменистана, Италии, и др. За это они получат возможность обустроить часть парка по своему вкусу.

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Отечественные капиталисты же хотят открыть на территории финансируемых ими парков кафе и поставить рекламные щиты. Сколько именно денег принесут инвесторы, пока и в КГГА не знают. "Кого-то уже уговорил мэр, кого-то еще убеждает", – объяснили чиновники.

"Когда в молодости я работал экскурсоводом, то с гордостью показывал приезжим наш красивый Киев. Он тогда был очень зеленым, на одного жителя приходилось 100 деревьев, а сейчас Киев, к сожалению, утратил статус самой зеленой столицы. Причина тому – многочисленная вырубка зеленых зон, их застройка жилыми и офисными кварталами. Но, я надеюсь, что общими силами нам удастся восстановить хотя бы часть утерянного, по крайней мере, мы сможем сделать несколько наших парков действительно европейскими", – пообещал глава КГГА Виталий Кличко.

Следующим эко-проектом, обещают в городской администрации, станут "Озера Киева". Для их очищения и восстановления уже активно ищут инвесторов.