В Киеве откроется кинотеатр украинских фильмов

Об этом сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины.

Отмечается, что в репертуар кинотеатра "Лира", который создается на базе кинотеатра "им. Чапаева" на Львовской площади, войдут около 50 отечественных кинофильмов последних лет.

Читайте такжеАмериканский режиссер снимает фильм, как "неонацисты" и ЦРУ выгнали Януковича из Украины

Согласно сообщению, в день открытия кинотеатра покажут украинско-турецкую ленту "Люби меня".

Кроме этого, по информации Национального союза кинематографистов Украины, каждую пятницу в кинотеатре планируются выступления режиссеров и артистов, каждый четверг - ретроспектива классиков украинского кино.