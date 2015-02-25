В Киеве откроется кинотеатр украинских фильмов
14:45, 25 февраля 2015Киев
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В Киеве в четверг, 26 февраля, состоится открытие кинотеатра с репертуаром, который состоит только из украинских фильмов.
В репертуар кинотеатра украинского кино войдут 50 фильмов последних лет / ukrkino.com.ua
Об этом сообщается на сайте Национального союза кинематографистов Украины.
Отмечается, что в репертуар кинотеатра "Лира", который создается на базе кинотеатра "им. Чапаева" на Львовской площади, войдут около 50 отечественных кинофильмов последних лет.
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Согласно сообщению, в день открытия кинотеатра покажут украинско-турецкую ленту "Люби меня".
Кроме этого, по информации Национального союза кинематографистов Украины, каждую пятницу в кинотеатре планируются выступления режиссеров и артистов, каждый четверг - ретроспектива классиков украинского кино.
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