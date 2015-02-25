Аудит "Киевпастранса" выявил злоупотреблений на 3 млрд гривень - Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло на территории автопарка №7 предприятия “Киевпастранс”, куда были приглашены в том числе и журналисты.

По словам Кличко, он надеется, что все злоупотребления и коррупционные схемы, которые были задействованы на предприятии “Киевпастранс” и которые были выявлены в ходе внутреннего аудита, будут тщательно расследованы милицией, прокуратурой. И уже в ближайшее время будут официально озвучены конкретные фамилии и обвинения в адрес этих лиц в противоправной коррупционной деятельности.

Городской голова сообщил, что аудит охватил последние 11 лет на КП "Киевпастранс".

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Он заявил, что на эти деньги - 3 млрд грн, которые потерял Киев, можно было бы купить для города, например, 330 новых троллейбусов, или заменить весь парк трамваев в столице (250) или построить 5 новых станций метрополитена.

“Косвенный ущерб для предприятия - еще больший. Ведь когда украли деньги и не купили деталь для автобуса за 100 гривень, то потом город вынужден менять двигатель за 100 тысяч. Этот убыток даже намного больше украденных денег, - подчеркнул Кличко. - Мы перекрыли эти коррупционные схемы. И моя жесткая позиция, как и позиция всех киевлян: все преступники должны быть задержаны, все похищенное имущество - возвращено городу, киевлянам! И мы, как городская власть, делаем все, чтобы киевляне не страдали из-за «художества» коррупционеров”, - отметил Кличко.

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Он отметил, что средства, украденные у предприятия, должны быть возвращены, а виновные должны быть наказаны.

Кличко также подчеркнул, что коррупционные схемы должны быть все разрушены, поскольку их существование не даст возможности развиваться предприятиям и городу в целом.

“Это только начало. В дальнейшем мы будем улучшать материально-техническую базу предприятия. Киев должен стать комфортным городом для киевлян и тех, кто сюда приезжает. Мы очистим столицу от коррупционеров и сделаем всю деятельность в ней максимально чистой и прозрачной”, - отметил Кличко.

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Он пояснил, что сделал передачу материалов аудита публичной, чтобы общественность смогла проконтролировать то, как работает над этими выявленным фактам милиция и прокуратура. Городской голова напомнил, что в августе прошлого года силовым органам было передано так же после внутреннего аудита в органах городской власти соответствующие материалы - тогда было выявлено злоупотреблений на более чем 300 млн грн, но до сих пор не озвучено обвинений по этим фактам в адрес бывших чиновников. Кличко выразил надежду, что на этот раз с расследованием не будут медлить.