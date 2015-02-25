Прокуратура завела дело на служащих КП "Киевреклама" за растрату 2,5 млн грн
Прокуратура Подольского района Киева открыла уголовное производство по факту растраты должностными лицами коммунального предприятия «Киевреклама» около 2,5 млн грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Установлено, что с 2010 по 2012 год предприятие арендовало у частной фирмы почти 400 м² офисных помещений в бизнес-центре на Соломенской площади якобы для размещения своих работников.
«Однако, как выяснилось в ходе проверки, проведенной Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, размер ежемесячной платы за пользование этими помещениями почти в 1,5 раза превышал среднерыночную цену. Более того, никакой необходимости в аренде дополнительных помещений коммунальное предприятие не имело», - говорится в сообщении.
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По данному факту прокуратурой Подольского района в отношении должностных лиц КП «Киевреклама» начато досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.