Прокуратура завела дело на служащих КП "Киевреклама" за растрату 2,5 млн грн

15:37, 25 февраля 2015
Киев
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Прокуратура Подольского района Киева открыла уголовное производство по факту растраты должностными лицами коммунального предприятия «Киевреклама» около 2,5 млн грн.

Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Установлено, что с 2010 по 2012 год предприятие арендовало у частной фирмы почти 400 м² офисных помещений в бизнес-центре на Соломенской площади якобы для размещения своих работников.

«Однако, как выяснилось в ходе проверки, проведенной Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, размер ежемесячной платы за пользование этими помещениями почти в 1,5 раза превышал среднерыночную цену. Более того, никакой необходимости в аренде дополнительных помещений коммунальное предприятие не имело», - говорится в сообщении.

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По данному факту прокуратурой Подольского района в отношении должностных лиц КП «Киевреклама» начато досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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