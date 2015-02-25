ГАИ просит водителей завтра не парковаться возле "Олимпийского"

Как сообщили УНИАН в столичном управлении ГАИ, это связано с проведением в 20 часов на НСК "Олимпийский" футбольного матча Лиги Европы УЕФА между командами ФК «Динамо» (Киев) и «Генгам» (Франция).

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«С целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8 часов утра не парковать автотранспорт на проезжей части прилегающих к НСК «Олимпийский», а также тротуарах улиц Физкультуры, Большая Васильковская, Жилянской, Шота Руставели и Эспланадной», - говорится в сообщении.