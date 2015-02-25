В Киеве переименуют улицу Металлистов и площадь Дзержинского

В Киеве Комиссия по вопросам наименований после общественного обсуждения приняла решение о переименовании улицы Металлистов в улицу Михаила Брайчевского; площади Дзержинского в Лыбидскую площадь.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Также сообщается, что по предложению депутата Александра Вовченко было поддержано вынесение на сессию переименование улицы Смирнова-Ласточкина в Шевченковском районе в Вознесенский спуск.

Кроме того, председательствующий на заседании Комиссии по вопросам наименований заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Алексей Резников подчеркнул, что ”улиц Ленина в Киеве не будет”. Поэтому рассмотрен вопрос о переименовании улиц Ленина в Дарницком, Деснянском и Соломенском районах.

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В ходе обсуждения жители Соломенского района выступили против переименования улицы в их районе, поскольку опасались серьезных хлопот с собственной документацией. Чтобы успокоить киевлян, Резников дал поручение относительно разъяснения от комиссии Киевсовета по этому вопросу, чтобы убедить жителей в том, что никаких проблем не будет.

Также, было рассмотрено и поддержано предложение рабочей группы об обращении Главного управления МВД Украины в г. Киеве о подтверждении наименования улицы ”19 км Житомирского шоссе” улицей ”Обороны Киева”.

Комиссия поддержала и решила вынести на пленарное заседание Киевсовета обращение Национального союза краеведов Украины относительно переименования улицы Лауреатской в Голосеевском районе (с продлением ее до улицы Академика Заболотного) в честь Героя Украины, почетного гражданина города Киева Петра Тронько.