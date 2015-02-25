Киевсовету рекомендуют переименовать все улицы Ленина

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, на сегодня таких улиц три: в Дарницком, Деснянском и Соломенском районах Киева.

При этом отмечается, что в ходе обсуждения жители Соломенского района высказались против переименования улицы Ленина в их районе, так как опасаются проблем с документацией.

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«Чтобы успокоить киевлян, Алексей Резников (секретарь Киевсовета.‒ ред.) дал поручение комиссии Киевсовета по этому вопросу разъяснить ситуацию, чтобы убедить жителей в том, что никаких проблем не будет»,‒ говорится в сообщении.

Кроме того, после общественного обсуждения было принято решение о переименовании улицы Металлистов в улицу Михаила Брайчевского, а площади Дзержинского ‒ в площадь Лыбидскую.