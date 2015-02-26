В Киеве на Подоле подростки играли взрывчаткой и бросали ее под ноги прохожим
02:49, 26 февраля 2015Киев
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Два взрыва подряд прогремели вечером на популярной у туристов столичной улице. На Андреевском спуске с интервалом в несколько минут взрывные устройства сдетонировали прямо под ногами прохожих
На Андреевском спуске подростки играли взрывчаткой и бросали ее под ноги прохожим / ТСН
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Обошлось без пострадавших.
Однако, учитывая силу взрыва и значительное задымление, на место происшествия вызвали патрульную службу и взрывотехников.
Все свидетели указали на конкретный этаж и балкон дома, с которого бросали взрывчатку.
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Впоследствии выяснилось, что подрывниками являются подростки - брат с сестрой. Так они развлекались.
Как сказали соседи, взрослых дома не было.
А дверь милиции дети не открыли. Какое именно взрывное устройство было использовано, где его взяли и кто родители этих детей, сейчас устанавливают.
Соседи говорят, так подростки проводят вечер уже не впервые.
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