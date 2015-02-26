С воскресенья голубые жетоны в киевском метро станут недействительными

Как отмечают в пресс-службе КП «Киевский метрополитен», согласно распоряжению КГГА № 66 от 30 января 2015 года, с 1 марта жетоны голубого цвета выводятся из оборота и не будут приниматься в турникетах.

Проезд будет осуществляться исключительно по зеленым жетонам.

В течение марта пассажиры смогут обменять голубые жетоны на зеленые в соответствующем соотношении 2 к 1. Для избежания очередей до 20 штук их можно обменять в любой кассе на всех станциях метрополитена. Большее количество будет приниматься в кассе станции метро «Майдан Независимости».

С 1 апреля жетоны старого образца (голубые) обмену не подлежат и средства за них не возвращаются, отмечают в метрополитене.

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Как сообщал УНИАН, с 6 февраля в Киеве действуют новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте.

Так, разовая поездка в метрополитене и городской электричке стоит 4 грн, а в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере - 3 грн.

В то же время, для пассажиров, которые часто пользуются метрополитеном, предусмотрена возможность платить за поездку по более низкой стоимости: если оплачивать сразу от 10 до 19 поездок, тариф составит 3,90 грн за одну поездку; 20-29 поездок - 3,80 грн; 30-39 поездок - 3,70 грн; 40-49 - 3,60 грн; 50 поездок - 3,50 грн.

Для оплаты проезда в метро введены в обращение жетоны зеленого цвета.