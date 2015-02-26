Сегодня станция метро "Олимпийская" будет временно закрыта для пассажиров

13:22, 26 февраля 2015
Киев
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В четверг, 26 февраля, с 19.00 до 20.00 станция столичного метро "Олимпийская" будет закрыта для пассажиров на вход и выход  в связи с проведением футбольного матча.

С 19.00 до 20.00 станция метро «Олимпийская» будет закрыта для пассажиров на вход и выход / dynamo-kiev.com

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что изменения в роботе метрополитена связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Генгам" (Франция).

Согласно сообщению, на время закрытия поезда будут курсировать через станцию "Олимпийская" без остановки.

По окончании футбольного матча на всех линиях метрополитена будет увеличено количество поездов. Если же в это время пассажиропоток будет превышать перевозочную возможность, возможно введение ограничений на вход пассажиров на станции "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Читайте такжеКиевское "Динамо" проведет на сборе в Испании 6 матчейКак отмечает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", вышеупомянутые меры направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров.

Как сообщал УНИАН, столичная Госавтоинспекция просит водителей не парковать 26 февраля автомобили на улицах, прилегающих к НСК "Олимпийский".

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