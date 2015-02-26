Сегодня станция метро "Олимпийская" будет временно закрыта для пассажиров
В четверг, 26 февраля, с 19.00 до 20.00 станция столичного метро "Олимпийская" будет закрыта для пассажиров на вход и выход в связи с проведением футбольного матча.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
Отмечается, что изменения в роботе метрополитена связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Генгам" (Франция).
Согласно сообщению, на время закрытия поезда будут курсировать через станцию "Олимпийская" без остановки.
По окончании футбольного матча на всех линиях метрополитена будет увеличено количество поездов. Если же в это время пассажиропоток будет превышать перевозочную возможность, возможно введение ограничений на вход пассажиров на станции "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".
Читайте такжеКиевское "Динамо" проведет на сборе в Испании 6 матчейКак отмечает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", вышеупомянутые меры направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров.
Как сообщал УНИАН, столичная Госавтоинспекция просит водителей не парковать 26 февраля автомобили на улицах, прилегающих к НСК "Олимпийский".