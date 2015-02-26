В Киеве переименуют площадь Дзержинского и улицу Металлистов

Такое решение приняла комиссия по вопросам наименований и памятных знаков Киевской городской государственной администрации, сообщил член комиссии, секретарь комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Павел Бригинец.

Читайте такжеКиевсовет переименовал улицу Фрунзе в Кирилловскую

"Возвращение улицам исторических названий - это одна из ключевых задач нашего времени. Тем более, когда речь идет об отказе от названий тоталитарного режима. Члены комиссии согласовали все переименования беспрекословно", - прокомментировал он.

Павел Бригинец добавил, что возвращение исторического названия улице Смирнова-Ласточкина не требует общественного обсуждения. А вопрос переименования площади Дзержинского на Лыбедскую площадь, ул. Металлистов ул. Михаила Брайчевского уже прошли общественные обсуждения.

"Поэтому соответствующие проекты решения будут внесены на одно из ближайших заседаний Киевсовета на рассмотрение депутатов", - отметил депутат горсовета.