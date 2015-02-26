Кличко об акции под КГГА: провокаторы пытаются использовать киевлян в своих грязных играх (фото)

Мэр столицы Виталий Кличко просит киевлян не поддаваться на провокации и не давать использовать себя для дестабилизации ситуации в городе и стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил, комментируя блокирование проезжей части улицы Крещатик автомобилями участников акции “Белых платочков”, которая проходила у стен КГГА.

«Во время, когда на востоке Украины идет война, когда страна борется за свою независимость и территориальную целостность, когда устраиваются теракты в украинских городах, продолжаются попытки дестабилизировать ситуацию и в Киеве. Ведь от ситуации в столице зависит и ситуация в целом в государстве», - отметил городской голова.

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По его словам, «те, кто не заинтересован в возвращении Украины к мирной жизни, в успехе нашего государства не оставляют попыток взорвать ситуацию не только на востоке Украины, но и в других городах».

«Теракт в Харькове, взрывы в Одессе, блокирование движения в центре столицы и другие провокации направлены на одно - дестабилизировать ситуацию в стране. Странно, когда под столичной мэрией собирают акцию с требованиями, в частности, снизить цены на бензин, повысить зарплаты и пенсии, остановить падение гривни. Провокаторы сегодня пользуются сложным экономическим положением в Украине и пытаются использовать киевлян в своих грязных играх», - заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что городские власти работают открыто и прозрачно, и готовы разговаривать со всеми киевлянами, но по существу требований, которые касаются компетенции столичной власти.

Кличко обратил внимание, что сегодняшняя акция у стен КГГА была хорошо подготовлена и спланирована. Два дня на станциях метро раздавали листовки с призывом прийти на митинг, расклеивали объявления. В то же время, заявку на проведение акции ее организаторы подали только сегодня утром. Представители КГГА обратились к ним, чтобы организовать встречу инициативной группы с городским руководством и выяснить требования митингующих.

«Однако, через 30 минут после этого перед зданием КГГА появился Борис Новожилов и сказал, что они отказываются от встречи с городским руководством, поскольку пришли заявить о требованиях и чтобы акцию сняли телекамеры», - сообщил Кличко.

«Как мэр столицы, которому киевляне доверили обеспечивать жизнедеятельность города, я неоднократно заявлял, что делаю и буду делать все, чтобы в столице был порядок. И обращаюсь к киевлянам не давать использовать себя в провокациях, которые направлены на дестабилизацию ситуации в Киеве и стране”, - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 февраля, участники акции за отставку Кличко перекрыли улицу Крещатик напротив здания КГГА.

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В акции принимали участие около тысячи граждан, которые требовали, чтобы Кличко вышел к ним и ответил на вопрос, почему в городе повысили тарифы на коммунальные услуги, а также относительно ухудшения уровня жизни киевлян.

Как утверждали участники акции, организатором митинга является общественная организация “Мир. Справедливость”. Позже участники акции заблокировали проезжую часть Хрещатика.

Директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook написал, что акция была проплачена.