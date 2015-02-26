Киевский зоопарк с 1 марта меняет режим работы
15:32, 26 февраля 2015Киев
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Киевский зоологический парк переходит на весенний сезон и с 1 марта меняет режим посещения и экспонирования животных.
Зоопарк изменит график работы / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, со вторника по воскресенье киевляне и гости столицы смогут посещать зоопарк с 9.00 до 18.00. В понедельник - санитарный день с 12.00 до 18.00.
Читайте такжеКиевский зоопарк пополнился двумя полосатыми гиенами (фото)Кассы будут работать со вторника по воскресенье с 9.00 до 17.00, в понедельник - с 12.00 до 17.00.
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