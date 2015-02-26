Киевский зоопарк с 1 марта меняет режим работы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, со вторника по воскресенье киевляне и гости столицы смогут посещать зоопарк с 9.00 до 18.00. В понедельник - санитарный день с 12.00 до 18.00.

Читайте такжеКиевский зоопарк пополнился двумя полосатыми гиенами (фото)Кассы будут работать со вторника по воскресенье с 9.00 до 17.00, в понедельник - с 12.00 до 17.00.