В Печерском райсуде проходит обыск

Следователи прокуратуры Киева проводят обыск в Печерском райсуде столицы.

Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Алена Яхно.

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Она написала: «И снова хочу вас порадовать. Прокуратура города Киева таки взялась за «печерское правосудие». Спешу сообщить, что прямо сейчас в Печерском суде наши следователи проводят обыск, который проходит в рамках уголовных производств относительно одиозных судей Оксаны Царевич и Виктора Кицюка по факту вынесения ими заведомо неправосудных решений».

Как ранее сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости расформирования Печерского районного суда Киева.

"Обратился к президенту Украины, в Верховный Суд и сейчас говорю об этом публично - не только от себя, от министра. Уверен от большинства украинцев: Печерский суд необходимо расформировать!", - написал глава МВД.