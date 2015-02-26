Обыск проходит в кабинетах судей Печерского суда Кицюка и Царевич - прокуратура

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле суда сообщил следователь по особо важным делам прокуратуры Киева Владимир Иванцов.

“Обыск проходит непосредственно в кабинетах указанных судей, а также в других помещениях: канцелярия, архив, где находятся дела, а также в кабинетах помощников судей, которые имели отношение к административным делам против автомайдановцев”, - сказал прокурор.

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Он пояснил, что речь идет о принятии судьями неправосудных решений по административным делам в отношении активистов Автомайдана, а именно - по результатам их поездок к резиденции Виктора Януковича «Межигорье» 29 декабря 2013 года, следствием которых стало составление рапортов сотрудниками ГАИ о якобы нарушениях автомайдановцами правил дорожного движения, на основании которых судьи Кицюк и Царевич принимали неправосудные решения о лишении права управления транспортными средствами автомайдановцев.

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“Там около 10 дел об административных правонарушениях, но в ходе досудебного расследования уже установлено факты, в рамках которых сообщено о подозрении указанным судьям”, - сказал прокурор.