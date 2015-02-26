В КГГА утверждают, что за перекрытие Крещатика автомобилистам платили 500 гривень

Об этом сообщил на своей странице Facebook директор Департамента благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец.

«Сведенная информация по сегодняшнему митингу у КГГА: Люди получали по 30 грн в час. Координаторам за приведенного человека доплачивали по 5 грн час, старшим группы - по 10 грн. За митинг средний "чек" на человека вышел 50 гривен(полтора часа). Тем кто на авто перекрывал Крещатик вручали по 500 гривен», - сообщил он.

Также Белоцерковец подчеркнул, что в организаторах массовки были замечены известные «титушки» Партии Регионов. Он отметил, что а лозунги "Такая Европа нам не нужна", очень похожи на саботаж Кремля. «Кому еще выгодно расшатывать мирный Киев?», - написал он.

Директор департамента выложил в сеть видео, на котором зафиксированы «старшие групп» со списками митингующих, а также процесс оплаты за участие в акции.

Напомним, сегодня, 26 февраля 2015 года под стенами КМДА проходил «Марш белых платков».