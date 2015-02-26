В Киеве сделали очередной шаг к восстановлению райсоветов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, сегодня состоялось заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам регламента и депутатской этики, на котором члены комиссии единодушно поддержали проект решения "Об управлении районами в городе Киеве".

Как отметил депутат Киевсовета, председатель комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей Александр Бродский: "Это следующий шаг в реальном возобновлении районных в городе Киеве советов, которые являются важными, особенно в условиях децентрализации".

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Проект решения будет вынесен на рассмотрение Киевсовета на пленарное заседание, которое состоится во второй декаде марта.

Бродский также сообщил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о создании в столице райсоветов. Он отметил, что до сих пор были разработаны четыре похожих законопроекта, которые объединены в один.

В случае если депутатский корпус городского совета поддержит решение о возобновлении райсоветов, в течение месяца после принятия решения рабочая группа, в составе которой представители всех постоянных комиссий Киевсовета, проработает механизм возобновления райсоветов и их функции и полномочия.

Райсоветы в Киеве были ликвидированы в 2010 году.