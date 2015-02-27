Проект строительства кольцевой дороги вокруг Киева заморожен

Об этом сообщила глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине Елена Волошина в ходе Форума развития инфраструктуры Украины.

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"У нас была попытка реализации проекта по структуре ГЧП (государственно-частное партнерство), это проект киевской окружной дороги, это был известный инфраструктурный нацпроект, было сделано первое ТЭО, мы проанализировали его. К сожалению, на сегодняшний день эта работа заморожена по причине того, что у государства на сегодняшний день нет возможности участвовать в проекте", - рассказала она.

Елена Волошина отметила, что на сегодняшний день из-за нестабильной ситуации в Украине привлечь частного инвестора в страну крайне сложно.

Как сообщал УНИАН, 3 октября 2013 года правительство заключило договор о сотрудничестве с IFC, в рамках которого корпорация содействовала привлечению стратегического партнера для строительства и дальнейшей эксплуатации указанной дороги.