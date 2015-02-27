В центре Киева археологи раскопали улицу времен Киевской Руси (фото)

В Киеве во время раскопок на Почтовой площади археологи нашли целую улицу времен Киевской Руси. Об этом LB.ua рассказал один из свидетелей этого события, который не хочет называть свое имя, чтобы не навредить археологам.

На этом месте будет строиться торговый центр. По законодательству, перед началом строительства должны быть проведены раскопки. Археологи приступили к раскопкам, и под верхним слоем (пристанью 18-19 века) обнаружили старые частоколы и срубы, которые, по мнению ученых, являются улицей Древнего Киева 11-13 века.

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Археологи предполагают, что рядом могут находиться сохранившиеся дома. Вместе с тем, они опасаются, что застройщик не откажется от намерения построить на этом месте торговый центр, и уже 1 марта (когда по плану заканчиваются раскопки и начинается строительство) находку могут залить бетоном. Об этом свидетельствует и то, что информацию не разглашают, давать комментарии от своего имени археологи отказываются.

Напомним, на остатках фундамета двора князя Владимира в Десятинном переулке в Киеве сейчас успешно строят многоэтажный дом.