В Киеве создан Антикоррупционный совет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэра столицы.

В документе отмечается, что Антикоррупционный совет - это постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Киевском городском голове. Основными задачами Антикоррупционного совета будет осуществление систематического анализа состояния предотвращения и противодействия коррупции в Киевсовете и КГГА, райгосадминистрациях, их структурных подразделениях, предприятиях, учреждениях и организациях, основанных на коммунальной собственности территориальной общины города, а также привлечения общественности к формированию, реализации и мониторинга антикоррупционной политики.

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Антикоррупционный совет должен разработать и подать предложения относительно процедур предотвращения коррупции, устранения коррупционных рисков в деятельности столичной власти.

В распоряжении мэр также потребовал до 1 июня 2015 года разработать и представить на утверждение Антикоррупционную программу Киева до 2017 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Кличко назначил главой "Киевзеленстроя" чиновника, замешанного в схемах Януковича.