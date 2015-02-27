В Киеве тепло в детсады и школы будут подавать в зависимости от погоды

Это позволит обеспечить оптимальную температуру в помещениях и достичь экономии энергоресурсов. Об этом во время проверки работы энергосистем в одной из гимназий и детском саду Дарницкого района столицы сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«В условиях существенного потепления и повышения среднесуточной наружной температуры воздуха мы должны позаботиться о разумном потреблении энергоресурсов и, вместе с тем, обеспечить более комфортные условия пребывания детей в учебных заведениях. Поэтому в помещениях детских садов и школ сейчас идет регулировка автоматики теплопунктов. Это даст возможность снижать подачу теплоносителя в ночное время и в выходные дни, но только на период, который позволит обогреть классы и группы до начала занятий», - заявил заместитель председателя КГГА.

Читайте такжеКиевским школьникам дали три недели зимних каникулПантелеев также отметил, что бюджетная сфера Киева насчитывает более тысячи учреждений образования. В подавляющем большинстве из них (более 90%) установлены индивидуальные теплопункты. Их новая настройка позволит не только сократить затраты тепловой энергии, но и достичь ежегодной экономии в размере нескольких миллионов гривен.