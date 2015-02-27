Кличко дал указание остановить строительные работы на Почтовой площади: найдена древняя улица (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко дал указание остановить все строительные работы в районе Почтовой площади, где археологи раскопали улицу времен Киевской Руси.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кличко рассказал, что уникальную находку археологи нашли на глубине 7 метров.

"По проекту реконструкции Почтовой площади на участке между Речным вокзалом и Владимирским спуском предусмотрено строительство торгового центра. В соответствии с законодательством, на этом месте перед началом строительства проводятся археологические работы. И вот во время них были обнаружены фрагменты строений: несколько венцов сруба и частокол, между которым проходила когда-то улица", - подчеркнул он.

По словам Кличко, артефакты относятся примерно к 11-13 веку, то есть, к временам Киевской Руси. Во время раскопок археологи уже нашли деревянный крестик и женский гребень, сделанный из мореного дуба.

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"Остатки зданий находятся в относительно неплохом состоянии - они сохранились под толстым слоем почвы. Над этим местом в 17-18 веках была городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли находятся остатки других домов. Археологи рассказали, что такая находка - сенсация, которая может изменить все наше представление о Киеве того времени. Ведь раньше считалось, что город заканчивался в районе улицы Боричев спуск, и никто не ожидал найти на Почтовой срубы времен Киевской Руси. Здесь целый хозяйственный комплекс - заборы и сруб. Очевидно, на этом месте находилась усадьба", - добавил он.

Мэр подчеркнул, что дал указание остановить все строительные работы, которые могут повредить обнаруженные артефакты.

"...в ближайшие дни, с привлечением специалистов, мы найдем оптимальное решение для сохранения археологической находки. Ибо тот, кто не хранит свою историю, не имеет будущего. Однозначно, эта уникальная находка должна быть сохранена", - подчеркнул он.