Министр культуры предлагает сделать музей из найденной на Подоле улицы времен Киевской Руси

Вице-премьер-министр – министр культуры Украины Вячеслав Кириленко на понедельник, 2 марта, собирает широкое совещание в министерстве для определения дальнейшей судьбы обнаруженных на столичном Подоле уникальных археологических находок времен Киевской Руси, которые относятся к XI-XII векам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кириленко сообщил сегодня во время выездного совещания на месте раскопок.

Он отметил, что к участию в совещании будут приглашены археологи, специалисты по делу музеефикации, конструкторы, инженеры, представители застройщика и заказчика строительства, начатого на Почтовой площади.

«Я буду предлагать музеефицировать. Я думаю, что мы найдем понимание и у заказчиков, и со стороны застройщиков. Однозначно, место должно быть доступно для посетителей, для киевлян и гостей города. Эта находка XII века – эпохи Киевской Руси – это крайне важный период нашей истории. И залить его бетоном я никому не дам», - сказал Кириленко.

По его словам, памятникоохранители идентифицировали находки и в понедельник будет проведено в министерстве большое совещание.

«Мы пригласим застройщика, заказчика, архитектора, археологов и правоохранителей. Я думаю, мы придем к согласию, что будет изменение проекта и будет обеспечен доступ для людей, чтобы они могли знакомиться с нашей историей», - сказал министр.

По словам заместителя директора Института археологии Глеба Ивакина, сейчас археологи откопали незначительный участок того, что сохранилось. Специалист заявляет, что здесь есть целое поселение периода XII-XIIІ веков, под которым есть другие остатки, - более раннего периода Киевской Руси. Поэтому археологи считают, что нужно очень тщательно исследовать эту территорию.

«Живое дерево и срубы не находили очень давно. Остатки XVII-XVIII веков были, но сейчас попали на улицу древнерусского времени. И виден сруб XII-XIIІ веков. И другие находки идут этого времени. Если есть дерево, можно воспользоваться дендрохронологией, которая дает с точностью до года, когда это дерево было срублено и, соответственно, когда строился сруб», - отметил Ивакин.

По словам управляющего раскопками, директора центра археологии Киева Института археологии НАН Михаила Сагайдака, уникальность находки заключается в том, что она уточняет топографию Подола того времени, потому что до сих пор над этим вопросом спорят историки.

Читайте такжеКличко дал указание остановить строительные работы на Почтовой площади: найдена древняя улица (фото)«Этот участок на планах Киева XVII-XVIII веков показан. Здесь Рождественские (Крещатицкие) ворота и считалось, что эта территория – загородная. Мы допускали, что в раннем периоде здесь была лишь портовая функция, поскольку здесь Днепр. Но на сегодняшний момент мы видим, что здесь существует не только береговая линия, но и мощная застройка XI-XI веков. Пока мы вышли на эти горизонты. Возможно, есть и более ранние элементы», - сказал Сагайдак.

Он подчеркнул, что Подол вообще является памятником археологии мирового значения. «Это захороненный город, это наша киевская Помпея. В любой точке Подола, если опускаемся ниже 5 метров, всегда будем наталкиваться на улицы, переулки, усадьбы. Это мощный почти 200-гектарный город. Для средневековья Лондон был самим большим городом, по некоторым подсчетам. Но мы можем вполне соизмеримые пространственные вещи видеть здесь», - сказал Сагайдак.

Археологи считают, что прежде всего нужно сейчас определиться, что именно будет в дальнейшем с находками, потому что от этого зависит технология работ, которые нужно проводить на месте с артефактами.

«Здесь объект очень интересный. Он не только древнерусский, а чрезвычайно интересен и тем, что здесь исторические слои. Мы начали со слоя XIX века: нашли мостовую, дорогу, которая ведет в верхний город, нашли интересный гидротехнический узел – дренажные системы, которые делали тогда еще из дерева. То есть этот музей будет таким, что будет демонстрировать целый исторический разрез», - сказал Сагайдак.

В то же время он не исключает перевозки остатков в другое место, то есть должны быть отработаны различные варианты сохранения артефактов с учетом опыта разных европейских стран.

В свою очередь министр заверил журналистов, что все обнаруженное будет защищено, и заявил, что это дело берет под свой личный контроль.

Министр сказал, что сейчас есть средства на продолжение археологических исследований. «У нас есть деньги сейчас на некоторые работы. Кроме того, Институт археологии имеет свое финансирование через Академию наук. Но средств никогда не хватает. Поэтому нужно конструктивно сотрудничать, в том числе с застройщиками. Если общественный интерес и коммерческий интерес совмещать, то думаю, что застройщики должны даже способствовать выявлению новых находок, новых артефактов. И мы вместе будем работать», - сказал Кириленко.

По его словам, после сегодняшнего выездного совещания общее мнение - что нужно музеефицировать и обеспечить доступ людям для ознакомления с находкой. Но окончательное решение будет принято после изучения мнения инженеров и других специалистов.