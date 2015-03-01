В Киеве пьяный судья угрожал застрелить сотрудника ГАИ (видео)

Об этом написал нардеп Антон Геращенко в Facebook.

"Оберемко Владислав Алексанрович. Он пока еще судья Макаровского районного суда Киевской области. Но это не надолго. Как обычно вечером в минувшую пятницу около 00 часов, он сел за руль внедорожника "БМВ Х-5", после употребления алкогольных напитков...Его путь пролегал Шевченковском районе города Киева, где его на ул. Ольжича остановил обычный инспектор ГАИ. Судья не стал реагировать на сигнал инспектора с требованием об остановке", - пишет нардеп.

Далее за судьей была погоня с включенной сиреной по Киеву, после чего судья решил остановиться. "Это было уже на ул. Сырецкой 54. Туда же подъехала группа ребят из "Дорожного Контроля", которых пригласили во время погони сами работники ГАИ для лучшей фиксации правонарушения. Пьяное животное примерно 3,5 км мчалось по Киеву обгоняя по встречной, нарушая все возможные правила дорожного движения и ставя под угрозу жизни киевлян создавая угрозу лобового столкновения. Эта мразь в судейской мантии, достала свой зарегистрированный пистолет "Макарова", как потом выяснилось это было устройство для отстрела резиновых пуль и направил его на сотрудника ГАИ со словами - "Я тебя сейчас пристрелю", - рассказывает Геращенко.

Читайте такжеНа каждого судью ВСУ приходится почти два автомобиля - расследование (видео)

По его словам работник ГАИ также взял судью на "мушку", заставил его выйти из машины и сдать оружие.

"Дальше судью Оберемко заставили бросить пистолет и выйти из машины для оформления протокола о нарушении правил дорожного движения и о вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, что и было сделано. Кроме того, на место была вызвана следственно оперативная группа Подольского райотдела милиции, которая зафиксировала факт наличия пистолета, установила личность судьи Оберемко и изъяла записи видеокамер в качестве подтверждения факт угрозы убийством работникам милиции при исполнении ими служебных обстоятельств", - пишет он.

Также по факту угроз застрелить сотрудника милиции, Геращенко обратился к генпрокурору Виктору Шокину с требованием начать уголовное производство в отношении судьи Макаровского районного суда Киевской области, Оберемко Владислава Александровича, 1982 года рождения, по статье 345 УК - "Угроза применения насилия или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа".

"Этому не помешают крики судьи под видеозапись, якобы, подчеркиваю, якобы, его друг - это прокурор Киева Юлдашев и он помножить на ноль всех сотрудников милиции, которые решились посягнуть на святое! На право судьи безнаказанно ездить пьяным за рулем", - отмечает нардеп.

Также сотрудников ГАИ, которые участвовали в погоне за пьяным судьей и задержали его будет представлен к наградам Министра МВД.