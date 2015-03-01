В Киеве прошел молебен "За Украину, за Мир, за Надежду" (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, на площади присутствовали около 3 тыс. человек. Часть из них скандировала: “Свободу Надежде Савченко!”.

Участники мероприятия держали флаги Украины и плакаты с лозунгами в поддержку Савченко, а также с надписями: “Путин - убийца” и “Бориса убили. Надежда не умирает”.

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В молебне приняли участие народные депутаты, в том числе лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, а также мать и сестра Надежды Савченко.

Во время молебна епископ Вышгородский, викарий Киевской епархии Агапит, сообщил, что Надежда Савченко награждена орденом Святого великомученика Юрия Победоносца.

Он передал участникам молебна благословение от предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

Агапит сообщил, что сегодня утром патриарх подписал указ о награждении Савченко орденом Святого Юрия Победоносца, который дается людям за большое мужество и терпение.

В свою очередь, сестра украинской летчицы Вера от имени своей семьи поблагодарила участников межконфессионального молебна.

По словам Веры Савченко, во время нечастых встреч сестра всегда сначала спрашивает, что происходит в Украине, какова ситуация на фронте, спрашивает о своих собратьях и друзьях. “Второе - удивляется искренне, откровенно и очень благодарит всех, кто ее поддерживает”, - сказала Вера.

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Она заявила, что украинцы едины и имеют множество друзей среди других народов, и “нас точно не победят”.

“Спасибо вам большое от всей нашей небольшой семьи: от мамы, от меня и от Нади. Очень благодарю за молитвы и за поддержку”, - сказала Вера и добавила, что Надежда слышит эту молитву. “Это та колоссальная энергия, которая дает человеку возможность жить даже на 79-й день голодовки”, - сказала сестра Надежды Савченко.

Как отметила Вера, Надежда сейчас употребляет чай и воду.

В конце молебна прозвучал духовный гимн Украины, а в небо выпустили белых голубей.