Кличко пригрозил сносить без предупреждения незаконные киоски в столице

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции Днепровского района.

Он отметил, что внезапность этих мероприятий нужна для того, чтобы владельцы незаконных МАФов не смогли подготовиться к демонтажу.

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Также Кличко отметил, что наихудшая ситуация с незаконными МАФами на сегодняшний день в Днепровском районе.

Он предупредил председателей районов, что после демонтажа незаконных МАФов, повторное их появление — это персональная ответственность того или другого руководителя района.

«Сейчас Печерский район мы убрали. Если один киоск появляется - это будет персональная ответственность председателя района», - подчеркнул мэр.