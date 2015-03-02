В Киеве покончил с собой курсант МВД

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Киеве, вчера, 1 марта, в 21.00 в дежурную часть Дарницкого райуправления милиции поступило сообщение о том, что на территории ведомственного учебного заведения системы МВД Украины курсант покончил жизнь самоубийством.

"Следственно-оперативная группа Дарницкого райуправления столичной милиции осмотрела место происшествия, где было обнаружено юношу. Правоохранители опросили преподавательский и офицерский состав, курсантов. По словам свидетелей, причиной, по которой парень свел счеты с жизнью, могла стать неразделенная любовь", - отметили в ОСО.

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Следственным отделом Дарницкого райуправления ГУМВД в Киеве данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас проверка по данному факту продолжается.