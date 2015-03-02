Заказчику строительства ТЦ на Почтовой поручили найти способ сохранить остатки древней улицы
Власти Киева поручила заказчику строительства торгового центра на Почтовой площади найти оптимальное проектное решение, чтобы сохранить остатки древней улицы в структуре общественного пространства ТЦ.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует пресс-служба городского головы.
«Примеры создания подобных центров в Европе: когда в современном городе создают историко-культурные места, сохраняя уникальные находки археологов», - отметил Кличко.
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Мэр заверил, что уникальную находку археологов, которые на глубине семь метров нашли часть улицы средневекового Киева, будет сохранено. По его словам, городская власть привлекла историков, археологов, других специалистов к изучению находки и провела переговоры с инвестором, который осуществляет строительство ТЦ Почтовой площади.
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«Артефакты XI-XIII веков никоим образом не будут уничтожены или повреждены. Я в пятницу был на месте, осмотрел раскопки и пообщался с археологами. Распорядился остановить все работы, которые могут повредить находку», - подчеркнул Кличко.
Ранее УНИАН сообщал, что Министр культуры предлагает сделать музей из найденной на Подоле улице времен Киевской Руси.