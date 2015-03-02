Заказчику строительства ТЦ на Почтовой поручили найти способ сохранить остатки древней улицы

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует пресс-служба городского головы.

«Примеры создания подобных центров в Европе: когда в современном городе создают историко-культурные места, сохраняя уникальные находки археологов», - отметил Кличко.

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Мэр заверил, что уникальную находку археологов, которые на глубине семь метров нашли часть улицы средневекового Киева, будет сохранено. По его словам, городская власть привлекла историков, археологов, других специалистов к изучению находки и провела переговоры с инвестором, который осуществляет строительство ТЦ Почтовой площади.

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«Артефакты XI-XIII веков никоим образом не будут уничтожены или повреждены. Я в пятницу был на месте, осмотрел раскопки и пообщался с археологами. Распорядился остановить все работы, которые могут повредить находку», - подчеркнул Кличко.

Ранее УНИАН сообщал, что Министр культуры предлагает сделать музей из найденной на Подоле улице времен Киевской Руси.