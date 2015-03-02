В Киеве создадут рабочую группу по сохранению археологических находок на Подоле

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Министерства культуры Украины относительно результатов совещания с участием археологов, реставраторов, архитекторов, представителей общественности, а также уполномоченных представителей инвестора и застройщика Почтовой площади, где в конце февраля найдены ценные археологические артефакты времен Киевской Руси.

Заседание состоялось под председательством первого заместителя министра культуры Игоря Лихового, заместителя министра культуры Юрия Зубко и заместителя председателя КГГА Павла Рябикина.

Как отметили в Минкульте, в ходе встречи участники пришли к согласию относительно большой исторической и культурной ценности найденных объектов и необходимости приложить максимальные усилия для их сохранения и создания уникальной музейной экспозиции на аутентичном месте раскопок. Находка имеет важное значение, поскольку не только расширяет представление о границах старого Киева, но и об экономическом потенциале столицы Киевского государства XI-XII веков.

В то же время археологи и реставраторы указали на сложность ведения археологических работ в зимний период, риски подтопления грунтовыми водами и сдвигов грунта; большую финансовую стоимость археологических работ, исследование и музеефикации находок, отмечается в сообщении.

Читайте такжеЗаказчику строительства ТЦ на Почтовой поручили найти способ сохранить остатки древней улицыДля решения вопроса правовой защиты памятников археологии, последующего экспонирования находок было решено создать совместную рабочую группу Министерства культуры и КГГА, которая в кратчайшие сроки разработает план мер для сохранения уникальной археологической находки.

В течение трех дней в рабочую группу будут поданы кандидатуры также от представителей общественности и от инвестора и подрядчика реконструкции Почтовой площади, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Киевский городской голова Виталий Кличко распорядился остановить строительные работы на Почтовой площади, где археологи на глубине около 7,5 метров обнаружили часть улицы времен Киевской Руси.

Остатки зданий находятся в относительно неплохом состоянии – они сохранились под толстым слоем почвы. Над этим местом в 17-18 веках находилась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли находятся остатки других домов.

Артефакты обнаружили на месте, где должны были возводить новый торговый центр. В связи с этим власти Киева поручили заказчику строительства ТЦ на Почтовой площади найти оптимальное проектное решение, чтобы сохранить остатки древней улицы.