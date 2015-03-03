Весенние каникулы в киевских школах продлят до 4 апреля

Весенние каникулы в киевских общеобразовательных учебных заведениях будут продлены до двух недель, и будут длиться с 23 марта по 4 апреля включительно. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по гуманитарным вопросам Анна Старостенко, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Городская власть решила продлить весенние каникулы. Они начнутся, как и было запланировано, 23 марта, но закончатся на неделю позже – школьники начнут занятия 6 апреля», – сказала она.

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Старостенко пояснила, что соответствующее решение было принято в связи с режимом экономии тепловой энергии: «Такие шаги уже оправдали себя. Так, благодаря продлению осенних и зимних каникул город сэкономил более 30 миллионов гривень».

В то же время, заместитель председателя КГГА по гуманитарным вопросам не исключает, что занятия в столичных школах могут продлить до июня.

«Мы рассматриваем возможность продления учебы киевских учеников не только из-за увеличения длительности каникул, но и в связи с введением карантина», – пояснила Старостенко.