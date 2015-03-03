В Киеве насчитали более ста миллионеров

Об этом свидетельствуют предварительные результаты кампании декларирования, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины в г. Киев.

"ГУ ДФС в г. Киеве сообщает, что с начала года налогоплательщиками столицы подано 4796 деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2014 год. Так, согласно представленным данным, доходы 108 киевлян в прошлом году превысили 1 миллион гривен", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также отметили, что по итогам 2 месяцев декларационной кампании, столичные налогоплательщики должны уплаты свыше 21 миллион а гривень.

Кроме того, согласно данным ГУ ДФС в г. Киеве, по состоянию на 24 апреля прошлого года в Киеве насчитывался 761 миллионер.