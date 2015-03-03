В Главном управлении ГАИ Киева проводят обыск

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства в отношении руководителей и сотрудников столичной Госавтоинспекции по фактам безосновательного привлечения к административной ответственности активистов общественного движения «Автомайдан» и других участников мирных акций протеста.

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«В настоящее время следователи изымают компьютеры, на которых составлялись рапорты в отношении активистов. Также мы ищем документы, которые бы удостоверяли, что руководство ГАИ вынуждало подчиненных совершать незаконные действия, а именно - составлять поддельные протоколы в отношении участников протестных акций», - отметил начальник следственного отдела столичной прокуратуры Виталий Бровко.

Недавно следственным отделом прокуратуры Киева были направлены в суд 15 обвинительных актов в отношении работников столичной ГАИ, которые противоправно привлекали к административной ответственности водителей - участников Автомайдана.

Правоохранителям инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, прокуратура 8 часов проводила обыск в Печерском суде в рамках уголовных производств в отношении одиозных судей Печерского суда Оксаны Царевич и Виктора Кицюка.

Ранее прокуратура вызвала на допрос Оксану Царевич, судьи могут вынести подозрение за вынесение решений по делу автомайдановцев.