Кличко распорядился очистить Киев от незаконных строек

Об этом сообщает пресс-службеа Киевской городской государственной администрации.

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"Мы сейчас находимся на Ленинградской площади. Позади меня - недострой, на который отсутствует разрешительная документация. Владелец здания якобы существует, но мы его найти не можем. Это здание долгое время портит внешний вид микрорайона, никаких документов на него не существует, никаких средств бюджет не получает. Поэтому у нас есть все основания, чтобы начать демонтаж этого здания", - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что сегодня в Киеве большое количество незаконных строек, на которые отсутствует разрешительная документация и которые возведены или возводятся с нарушением всех норм.

"Все знают, как раньше разбазаривалась киевская земля: когда ее самовольно присваивали некоторые "деятели", а коррумпированные чиновники им в этом помогали. Мы эти схемы прикрыли. И постепенно, шаг за шагом, наводим порядок. И дальше будем очищать Киев от незаконных застроек, - подчеркнул Кличко. - Стоит заметить, что бюджету города это стоит недешево. Нужно заставлять владельцев этих зданий демонтировать их за свой счет, а не за счет бюджета".

Отвечая на вопрос относительно упорядочения движения на Ленинградской площади, мэр рассказал, что, согласно плану реконструкции, на Ленинградской площади в ближайшее время собираются построить новую транспортную развязку.