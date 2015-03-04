Началось заседание Киевсовета, в повестке дня - более 90 проектов

Как передает корреспондент УНИАН, открыл заседание мэр столицы Виталий Кличко.

Согласно повестке дня сегодняшнего заседания, на рассмотрение депутатов вынесено более 90 проектов решений, среди которых - изменения в бюджет столицы и программу социально-экономического развития города на текущий год.

В начале заседания по предложению Кличко депутаты почтили память убитого 27 февраля в Москве российского оппозиционера Бориса Немцова "как великого патриота России и Украины".

Читайте такжеКиевсовету рекомендуют переименовать все улицы ЛенинаКак сообщал УНИАН, 3 марта секретарь Киевсовета Алексей Резников заявил, что 4 марта Киевсовет может рассмотреть изменения в бюджет столицы на текущий год с учетом внесенных Верховной Радой изменений в государственный бюджет на 2015 год.

4 февраля Киевсовет принял бюджет города на 2014 год: доходы в сумме 20,1 млрд грн, общий объем расходов - 19,8 млрд грн.