Началось заседание Киевсовета, в повестке дня - более 90 проектов
Началось очередное пленарное заседание Киевсовета.
Как передает корреспондент УНИАН, открыл заседание мэр столицы Виталий Кличко.
Согласно повестке дня сегодняшнего заседания, на рассмотрение депутатов вынесено более 90 проектов решений, среди которых - изменения в бюджет столицы и программу социально-экономического развития города на текущий год.
В начале заседания по предложению Кличко депутаты почтили память убитого 27 февраля в Москве российского оппозиционера Бориса Немцова "как великого патриота России и Украины".
Читайте такжеКиевсовету рекомендуют переименовать все улицы ЛенинаКак сообщал УНИАН, 3 марта секретарь Киевсовета Алексей Резников заявил, что 4 марта Киевсовет может рассмотреть изменения в бюджет столицы на текущий год с учетом внесенных Верховной Радой изменений в государственный бюджет на 2015 год.
4 февраля Киевсовет принял бюджет города на 2014 год: доходы в сумме 20,1 млрд грн, общий объем расходов - 19,8 млрд грн.