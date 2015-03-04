На красной ветке метро произошли перебои с движением поездов: на "Вокзальной" остановился состав

4 марта в 10:09 из-за технической неисправности подвижного состава на станции «Вокзальная» Святошинско-Броварской линии временно было приостановлено движение поездов.

Об этом сообщается на сайте Киевского метрополитена.

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Оперативно было организовано движение поездов между станциями «Академгородок» - «Шулявская» и «Лесная» - «Крещатик». В 10:22 станции «Университет», «Вокзальная» и «Политехнический институт» были временно закрыты для пассажиров.

После снятия неисправного поезда, в 10:40 движение поездов и работу закрытых станций на Святошинско-Броварской линии было возобновлено.