Руководство метро просит милицию разобраться с волонтерами, просящими деньги у пассажиров
Руководство Киевского метрополитена обратилось к столичной милиции с просьбой принять соответствующие меры относительно деятельности представителей различных благотворительных фондов на территории подземки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».
«Работники нашего предприятия не имеют никаких полномочий и механизмов воздействия на лиц, которые собирают пожертвования у пассажиров, называясь представителями благотворительных фондов. Поэтому мы обратились к правоохранительным органам с просьбой взять этот вопрос на контроль, поскольку ежедневно получаем много нареканий от пассажиров на законность такой деятельности», - сообщила руководитель пресс-службы столичной подземки Наталья Макогон.
Читайте такжеНа Днепропетровщине поймали псевдоволонтера, мошеннику светит до 3 лет тюрьмыВ свою очередь, Киевский метрополитен призывает киевлян жертвовать деньги только проверенным организациям и физическим лицам.