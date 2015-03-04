Руководство метро просит милицию разобраться с волонтерами, просящими деньги у пассажиров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

«Работники нашего предприятия не имеют никаких полномочий и механизмов воздействия на лиц, которые собирают пожертвования у пассажиров, называясь представителями благотворительных фондов. Поэтому мы обратились к правоохранительным органам с просьбой взять этот вопрос на контроль, поскольку ежедневно получаем много нареканий от пассажиров на законность такой деятельности», - сообщила руководитель пресс-службы столичной подземки Наталья Макогон.

Читайте такжеНа Днепропетровщине поймали псевдоволонтера, мошеннику светит до 3 лет тюрьмыВ свою очередь, Киевский метрополитен призывает киевлян жертвовать деньги только проверенным организациям и физическим лицам.