В центре Киева горит ресторан, СМИ сообщают о гибели двоих спасателей
12:55, 04 марта 2015Киев
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На ул. Саксаганского, 38 горит ресторан "Катюша".
На Саксаганского, 38 горит ресторан "Катюша" / скриншот видео youtube
Движение по улице Саксаганского от Горького до Владимирской полностью перекрыто, сообщает Сегодня.
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Также сообщается, что во время тушения пожара на улице Саксаганского погибло двое пожарных. Об этом издание сообщает со ссылкой ГСЧС Киева. Погибшие пожарники тушили пожар на крыше, рискуя жизнью. Тушение пожара продолжается.
Напомним, 23 февраля УНИАН сообщал, что в Киеве возле кинотеатра "Киевская Русь" горит здание.
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