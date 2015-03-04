В центре Киева горит ресторан, СМИ сообщают о гибели двоих спасателей

Движение по улице Саксаганского от Горького до Владимирской полностью перекрыто, сообщает Сегодня.

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Также сообщается, что во время тушения пожара на улице Саксаганского погибло двое пожарных. Об этом издание сообщает со ссылкой ГСЧС Киева. Погибшие пожарники тушили пожар на крыше, рискуя жизнью. Тушение пожара продолжается.

Напомним, 23 февраля УНИАН сообщал, что в Киеве возле кинотеатра "Киевская Русь" горит здание.