Площадь пожара на Саксаганского - 400 кв. м, есть угроза распространения огня - ГСЧС

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Как отмечается, 4 марта в 10.30 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС поступила информация о возгорании 2-этажного офисного здания по ул. Саксаганского, 38. По указанному адресу сразу были направлены спасательные подразделения.

«По прибытию огнеборцев установлено, что площадь пожара составляет около 400 кв. м и существует угроза распространения огня дальше», - говорится в сообщении.

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На месте работает 19 единиц основной и специальной пожарной техники, а также около 100 человек личного состава.

По предварительным данным, пожар возник под крышей. Тушение пожара осложняется наличием большого количества деревянных конструкций и элементов, а также горящим утеплителем.

В настоящее время ликвидация пожара продолжается.