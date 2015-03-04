Пожар на Саксаганского потушили, ГСЧС подтверждает гибель двух спасателей

Об этом сообщает пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"В 12.04 ГСЧС удалось локализовать возгорание на площади 400 кв. м, а в 12.11 потушить полностью", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар возник под крышей. Тушение пожара усложнялось наличием большого количества деревянных конструкций и элементов, а также горючим утеплителем. Разрушены перекрытия между чердаком и 2-м этажом здания.

Читайте такжеВ центре Киева горит ресторан, СМИ сообщают о гибели двоих спасателей

"Во время ликвидации пожара в горящем помещении погибли два спасателя. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, площадь пожара составила 400 кв. м, существовала угроза распространения огня.