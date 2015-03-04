Пожар на Саксаганского потушили, ГСЧС подтверждает гибель двух спасателей
Пожар в здании на улице Саксаганского в центре Киева потушили полностью, два спасателя погибли.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
"В 12.04 ГСЧС удалось локализовать возгорание на площади 400 кв. м, а в 12.11 потушить полностью", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пожар возник под крышей. Тушение пожара усложнялось наличием большого количества деревянных конструкций и элементов, а также горючим утеплителем. Разрушены перекрытия между чердаком и 2-м этажом здания.
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"Во время ликвидации пожара в горящем помещении погибли два спасателя. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, площадь пожара составила 400 кв. м, существовала угроза распространения огня.