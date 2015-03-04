На чердаке дома на Саксаганского, который сегодня охватил пожар, находилась канистра с бензином

Об этом Кличко заявил во время выезда на место пожара на улице Саксаганского в двухэтажном здании, во время тушения которого погибли двое спасателей, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

“Сегодня в борьбе с пожаром погибли два героя, двое пожарных. К сожалению, в последнее время Киев сталкивается с проблемой пожаров. Около 10 возгораний только в течение последнего месяца. Это очень опасный показатель. Я только что разговаривал с пожарными и они рассказали, что на чердаке этого здания на Саксаганского находился склад с легковоспламеняющимися предметами, более того - там была еще и канистра с бензином. Отсутствие жесткого контроля зданий со стороны пожарных приводит к тому, что учащаются случаи возгорания и жертвами этого становятся киевляне", - сказал Кличко.

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По словам мэра, с целью расследования всех последних случаев пожаров в столице он будет обращаться в прокуратуру, чтобы получить четкие данные о причинах пожаров и ответственных.

Также Кличко заявил, что городская власть после пожара в кинотеатре "Жовтень" уже обращалась к Кабинету министров с тем, чтобы правительство разрешило проверять на соблюдение противопожарной безопасности городские заведения, помещения, в которых бывает большое количество людей.

"Уверен, что мы перейдем к практике противопожарной безопасности и проверок, которые смогут предотвратить возгорания в столичных зданиях", - сказал Кличко.