Киевсовет отменил разрешение на застройку легендарного стадиона "Старт"

Киевсовет признал утратившим действие свое решение от 26 февраля 2010 года о передаче ООО ”Голден Хаус” земельного участка для комплексной реконструкции стадиона ”Старт”, а также строительства и эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса и многофункционального жилищно-офисного комплекса с помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингом на улице Шолуденко, 26-28/4.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 84 из 97 зарегистрированных в сессионном зале депутатов Киевсовета.

Проект решения внесла на рассмотрение сегодняшнего заседания Киевсовета как безотлагательный депутат горсовета Татьяна Мелихова, которая возглавляет временную контрольную комиссию Киевсовета по вопросам проверки легитимности решений горсовета, принятых после мая 2006 года.

По ее словам, эта инициатива подготовлена по представлению земельной комиссии и временной контрольной комиссии. «За» внесение проекта в сегодняшнюю повестку дня проголосовали 78 из 100 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Справка УНИАН. Стадион «Старт» известен тем, что на нем в 1942 году состоялся легендарный «Матч смерти».

7 августа 2013 г. газета “Комментарии” сообщила, что Высший административный суд Украины разрешил компании «Голден Хаус» застроить участок, на котором находится спортивный комплекс «Старт» в Киеве.

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Как отмечалось, история с передачей стадиона в частную собственность продолжалась с 2007 года. Тогда между Государственной налоговой инспекцией в г. Киеве, на балансе которой находился спорткомплекс, и ООО «Голден Хаус» был подписан инвестиционный договор, который предусматривал его реконструкцию вместе с застройкой прилегающей территории.

Решением Киевсовета от 26 февраля 2010 года земельный участок площадью 4,83 га был передан ООО «Голден Хаус» для «комплексной реконструкции спортивного комплекса стадиона «Старт», строительства, эксплуатации и обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса и многофункционального жилищно-офисного комплекса с помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингом». А уже летом того же года территория стадиона была приватизирована компанией за сумму в 10 млн. грн.

Компания-застройщик обязана была построить новый маленький стадион, а на высвободившейся территории - многоэтажки.

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В декабре 2014 г. постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования рекомендовала горсовету отменить решение о передаче в аренду ООО «Голден Хаус» земельного участка под стадионом «Старт».

Председатель комиссии Владимир Прокопив отметил, что ”от уничтожения легендарный стадион спасли киевляне, которые своими протестами привлекли внимание к сомнительной сделке городской власти и не позволили компании начать строительные работы. Комиссия предлагает отменить решение предшественников и сохранить одно из исторических мест столицы».