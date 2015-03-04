В столице заявили о "строительном беспределе": ГПУ просят проверить ряд жилых комплексов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение об урегулировании вопросов, касающихся строительства жилых комплексов «Шевченковский квартал», «Молодежная инициатива», «Затишний», «Кузьминский», «Кузьминский-2» и «Посольский» в Шевченковском районе поддержал сегодня на заседании 81 из 99 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

По словам члена постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения, архитектуры и землепользования Владислава Михайленко, вокруг каждого из объектов обострилось социальное напряжение.

По словам Михайленко, проект решения готовился длительное время, с лета прошлого года. Комиссии Киевсовета на сегодняшний день известно, что строительство, в частности, «Шевченковского квартала» ведется без соответствующих разрешений и документов, а поэтому не может гарантировать безопасность для киевлян. При этом он отметил, что квартиры в комплексе продают по очень привлекательной низкой цене.

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«Я рекомендую всем киевлянам не вкладывать средства в сомнительные строительства. И считаю, что хватит молчать по поводу подобных сомнительных строительств. Мы достаточно долго молчим и наше молчание может расцениваться как покрытие незаконной застройки, как покрытие того строительного беспредела, который происходит у нас на глазах», - заявил депутат.

Сегодняшним решением Киевсовет решил немедленно остановить строительство жилого комплекса «Шевченковский квартал» по улице Новоукраинская, 24-а (владелец земли – Киевский индустриальный колледж, застройщик ООО «ВКФ «Фарби України») и остановить продажу квартир; провести общественное обсуждение с инвесторами проекта и восстановить снесенные зеленые насаждения.

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Также решено с целью установления законности строительства комплекса «Молодежная инициатива» по улице Степана Руданского, 9-а (застройщик ООО «Социальная молодежная инициатива»), комплекса «Затишний» по улице Руданского, 3-а (застройщик ООО «Мегаполисстрой»), комплекса «Кузьминский» по улице Жамбила Жабаева, 22 (застройщик ООО «Социальная молодежная инициатива»), «Кузьминский-2» по улице Магистральная, 33 (застройщик ООО «Сити-групп») и «Посольский» по улице Жамбила Жабаева, 7-г и 7-д (застройщик ООО «Респектинстрой») и в связи с бездеятельностью прокуратуры Киева обратиться в Генпрокуратуру с просьбой принять все необходимые меры для устранения нарушений действующего законодательства.