Киевсовет упростил порядок предоставления земельных участков в пользование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе в пресс-службе Киевской городской рады, соответствующий проект решения депутаты поддержали на заседании 4 марта, внеся изменения во временный порядок предоставления земельных участков в пользование или собственность.

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В Киевсовете уверяют, что благодаря этому решению граждане смогут оформить право пользования на земельный участок в три раза быстрее.

«Если прошлый порядок оформления передачи земли в пользование предусматривает прохождение нескольких голосований депутатов: сначала относительно предоставления разрешения на разработку проекта землеустройства, а потом уже непосредственно о землеотводе, то благодаря этому решению длительность оформления землеотвода сократится с полутора лет до полугода», - говорится в сообщении.