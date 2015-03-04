Киевсовет реорганизовал три коммунальных предприятия, которые занимаются животными

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал сегодня 71 из 100 зарегистрированных в сессионном зале депутатов Киевсовета.

Согласно решению, Больница ветеринарной медицины является правопреемником всех прав, обязательств и имущества предприятий «Центр идентификации животных» и «Приют для животных», существование которых прекращено как отдельных предприятий.

Проект решения подготовлен с целью оптимизации работы коммунальных предприятий и эффективного использования имущества территориальной громады Киева, что в свою очередь будет способствовать экономии бюджетных средств и повышению эффективности, результативности их хозяйствования.

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В решении отмечается, что целью реорганизации не является ликвидация и остановка деятельности указанных направлений.

По данным КГГА, которая готовила соответствующий проект решения, бюджет всех трех предприятий в 2014 году составлял 11,79 млн. грн. В результате реорганизации бюджет на 2015 год будет составлять 9,9 млн. грн.

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Предусматривается, что реорганизация позволит активнее и более логично привлекать гранты зоозащитных фондов Украины и Европы на базе одного коммунального предприятия, а не трех.

Как сообщал УНИАН, 12 января Киевский городской голова, председатель КГГА Виталий Кличко уволил директора КП ”Приют для животных” Тараса Смурного. Соответствующее решение он принял во время инспекции приюта для животных в Бородянке. Тогда же Кличко заявил, что вскоре будет проведена реорганизация, в результате которой будет объединена ветеринарная служба, Приют и Центр идентификации животных.