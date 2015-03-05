Скандальному судье, угрожавшему застрелить сотрудника ГАИ, объявили о подозрении

Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подписал подозрение судье Владиславу Оберемко в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 345 (угроза в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), а также ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, об этом заявил прокурор столицы Сергей Юлдашев.

”Как вы знаете, судью достаточно сложно привлечь к ответственности - нужно пройти так называемый «большой круг». Генеральный прокурор Украины уже обратился к главе Высшей квалификационной комиссии судей с ходатайством об отстранении судьи Оберемко от должности. Одновременно Виктор Шокин направил представление в Верховный Суд Украины о даче согласия на задержание этого судьи. И уже председатель Верховного Суда должен направить данный документ в Верховную Раду. И, наконец, депутаты на пленарном заседании голосуют за соответствующее решение. Вот такая сложная процедура», - пояснил Юлдашев.

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Напомним, 1 марта сотрудники ГАИ остановили внедорожник ”BMW Х-5”, за рулем которого находился судья Владислав Оберемко, за нарушение им правил дорожного движения. Во время оформления протокола судья угрожал пистолетом инспектору ГАИ, а также журналисту, который снимал инцидент на камеру.

Как сообщал УНИАН, 2 марта прокуратура Киева открыла уголовное производство против судьи Макаровского районного суда Киевской области Оберемко, который в нетрезвом виде угрожал убийством сотруднику Госавтоинспекции.

Действия судьи квалифицированы по ч.1 ст.345 (угроза сотруднику правоохранительных органов), ч.1 ст.129 (угроза убийством), а также ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.