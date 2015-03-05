В Киеве уже до октября может появиться единый электронный билет для общественного транспорта

Единый электронный билет на проезд в городском пассажирском транспорте Киева планируется ввести до октября этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании Киевсовета генеральный директор КП «Киевпастранс» Сергей Майзель.

«Перед нами стоит задача до октября ввести электронный билет», - заявил Майзель, отвечая на вопрос депутатов относительно системы оплаты проезда в общественном транспорте столицы.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года тогдашний председатель КГГА Александр Попов поставил задачу перед профильными службами решить все необходимые вопросы для того, чтобы начать внедрение новой системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, как наземному, так и в метро, с 1 января 2014 года. Позже в КГГА сообщили, что введение единого электронного билета откладывается.

В сентябре 2014 г. первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов сказал, что с целью сокращения расходов на сбор средств за проезд в транспорте Киев намерен как можно скорее ввести электронный билет.

«Мы планируем ввести электронный билет уже со следующего года. Это даст возможность киевлянам платить проезд не только карточкой киевлянина, но и банковской карточкой или даже с помощью мобильного телефона. Кроме того, пассажир сможет выбрать для себя наиболее удобный и выгодный вариант оплаты проезда – на весь день или на конкретное расстояние или маршрут», - сказал Никонов.