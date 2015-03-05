В Киеве с 12 марта вновь подорожает хлеб

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевхлеб". "Батоны нарезные киевские будут стоить 7,20 грн, (было 5,34 грн). Хлеб украинский столичный подовый - 8,58 грн, (был 6,9 грн), хлеб пшеничный традиционный подовый - 7,14 грн (был 5,64 грн) с НДС", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

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В компании отмечают, что вынуждены поднять цены на свою продукцию из-за стремительного обесценивания гривны, колебания курса валют, существенного подорожания муки, сахара, масла, электроэнергии и газа, что привело к росту себестоимости производства.