В столице задержали адвоката, пытавшегося подкупить судью Апелляционного суда за $10 тысяч
В Киеве задержан адвокат, пытавшийся подкупить судью Апелляционного суда за 10 тыс. долл.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
«В ходе спецоперации, проведенной прокуратурой Днепровского района г. Киева совместно с сотрудниками милиции и управления «К» УСБУ в г. Киеве, разоблачен адвокат, который пытался передать взятку в сумме 10 тыс. долларов США судье Апелляционного суда г. Киева», - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, установлено, что адвокат, представлявший в суде интересы коммерческой структуры, через посредника пытался договориться о передаче судье неправомерной выгоды за положительное решение апелляционной жалобы в интересах своего клиента.
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Местом для передачи взятки адвокат выбрал ресторан в центре столицы. В дальнейшем в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий адвоката задержали по подозрению в совершении данного преступления, отметили в пресс-службе.
Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение или дача взятки).
Проводятся первоочередные следственные действия.