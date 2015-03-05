В столице задержали адвоката, пытавшегося подкупить судью Апелляционного суда за $10 тысяч

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«В ходе спецоперации, проведенной прокуратурой Днепровского района г. Киева совместно с сотрудниками милиции и управления «К» УСБУ в г. Киеве, разоблачен адвокат, который пытался передать взятку в сумме 10 тыс. долларов США судье Апелляционного суда г. Киева», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, установлено, что адвокат, представлявший в суде интересы коммерческой структуры, через посредника пытался договориться о передаче судье неправомерной выгоды за положительное решение апелляционной жалобы в интересах своего клиента.

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Местом для передачи взятки адвокат выбрал ресторан в центре столицы. В дальнейшем в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий адвоката задержали по подозрению в совершении данного преступления, отметили в пресс-службе.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение или дача взятки).

Проводятся первоочередные следственные действия.